Каталонская "Барселона" вновь проявляет интерес к капитану "Реал Сосьедада" и нападающему сборной Испании Микелю Оярсабалю, передают Vesti.kz.

Позиция "Барселоны"

По данным Fichajes, баскский футболист уже не первый год находится в поле зрения "сине-гранатовых", однако теперь, с учётом текущей спортивной ситуации и кадровых потребностей клуба, его кандидатура рассматривается как реально осуществимый вариант.

В руководстве каталонского клуба считают, что потенциальная сделка по Оярсабалю может оказаться более выгодной по сравнению с другими вариантами на международном рынке — как с точки зрения финансов, так и с позиции надёжности игрока. В то же время "Реал Сосьедад" традиционно неохотно расстаётся со своими лидерами, что делает вопрос переговоров непростым.

Готовность игрока к переходу

Сам Оярсабаль осведомлён об интересе со стороны "Барселоны" и, по информации источника, не возражает против смены клуба. Нападающий готов рассмотреть переход в команду с более высокими амбициями при условии убедительного спортивного проекта и уважения к его роли на поле. При этом на данный момент официальных переговоров между клубами не ведётся.





Евро-2024 и текущая форма

Микель Оярсабаль стал национальным героем Испании на чемпионате Европы 2024 года. В финале турнира против Англии (2:1) именно он забил победный мяч за четыре минуты до конца основного времени, принеся своей сборной титул.

В текущем сезоне 28-летний форвард провёл 19 матчей в Ла Лиге, отметился восемью голами и тремя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

ПСЖ официально объявил о трансфере таланта "Барселоны"