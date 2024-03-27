Президент "Реала" зашел в раздевалку Бразилии и позвал восходящую звезду в свой клуб

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Сегодня 13:14
©realmadrid.com

Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью 3:3 в товарищеском матче, прошедшем в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", где домашние игры проводит "Реал", передают Vesti.kz.

После встречи президент "сливочных" Флорентино Перес зашел в раздевалку бразильской сборной и обратился к Эндрику: "Мы все ждем тебя здесь".

Эндрик в этом матче забил один из мячей, а летом присоединится к "Реалу", когда ему исполнится 18 лет. В декабре 2022-го он подписал контракт с испанским клубом до 2027 года, в него включена опция продления до 2030-го. За его переход "Реал" заплатит "Палмейрасу" 45 миллионов евро.

Кроме того Перес получил футболку от Родриго, выступающего за его клуб с 2019 года.

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Бразилия Испания Ла Лига Футбольные трансферы Футбол Реал Мадрид
Новости
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