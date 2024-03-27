Испания и Бразилия устроили триллер на стадионе "Реала"

Футболисты сборных Испании и Бразилии устроили голевую феерию в товарищеском матче, прошедшем в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", где домашние игры проводит "Реал", передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:3. При этом хозяева поля вели 2:0 и 3:2, но гости избежали поражения, забив спасительный гол в компенсированное время.

У испанцев отличились Родри (12-я минута с пенальти, 87-я с пенальти) и Дани Ольмо (36-я). У бразильцев точными ударами отметились Родриго (40-я), Эндрик (50-я) и Лукас Пакета (90+7-я с пенальти).

Зрители увидели ярчайший матч, однако тренеры команд вряд ли остались довольны действиями своих футболистов в обороне.