Потенциальный переход бывшего вундеркинда "Барселоны" Ансу Фати в "Монако" оказался на грани срыва из-за финансовых притязаний самого футболиста, передают Vesti.kz.

Как сообщает издание L’Équipe, клубы уже продвинулись в переговорах, сделка застопорилась именно на этапе обсуждения зарплаты.

Клуб дал ясно понять: платить полную сумму, на которую рассчитывает 22-летний вингер, они не намерены. Монегаски готовы покрыть лишь часть его оклада, и пересматривать это решение не планируют.

Их атакующая линия и без того укомплектована, поэтому "Монако" не испытывает срочной необходимости в подписании Фати и занимает жесткую переговорную позицию.



Как обстоят дела с "Барселоной"?

Тем временем в Испании открыто ищут способы расстаться с игроком. После череды травм Ансу так и не смог вернуться к прежней форме, а в "Барсе" вовсе на него больше не рассчитывают.

Переход в Лигу 1 мог стать шансом для Фати перезапустить карьеру и сыграть в одной команде с Полем Погба. Но, похоже, этот сценарий отдаляется - и только от самого Ансу зависит, рискнет ли он пойти на уступки ради игрового времени и нового старта.

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Напомним, в "Барселоне" недовольны поведением своего вундеркинда Ламина Ямаля, а его отец и вовсе стал настоящей головной болью для руководства клуба.