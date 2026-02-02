Действующий победитель Лиги Европы - лондонский "Тоттенхэм" - сделал шаг в сторону покупки одного из лидеров каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

Предложение из Англии

По информации Fichajes, "шпоры" готовы выложить 35 миллионов евро за уругвайского защитника "сине-гранатовых" Рональда Араухо. Речь идёт о сумме 30 миллионов евро фиксировано и ещё 5 миллионов евро в виде бонусов. В каталонском клубе уже изучают параметры предложения, учитывая непростую финансовую ситуацию.

Почему "Тоттенхэм" заинтересовался Араухо

Интерес со стороны лондонцев не случаен. "Тоттенхэм" ищет усиление в центр обороны и рассматривает Араухо как профильного игрока под требования английской премьер-лиги (АПЛ) — мощного, агрессивного и опытного на топ-уровне. В Англии считают, что в более силовом чемпионате уругваец способен перезапустить карьеру и вернуть прежнюю форму.

Дилемма для каталонцев

Внутри "Барселоны" возможная продажа капитана вызывает споры. Часть руководства опасается спортивных рисков, другие же настаивают на прагматичном подходе — 35 миллионов евро могут серьёзно помочь в разгрузке зарплатной ведомости и усилении других позиций.



Окончательное решение пока не принято, но ясно одно: ситуация вокруг Араухо может стать одной из ключевых трансферных тем ближайших недель и напрямую повлиять на дальнейший вектор проекта "Барселоны".

Статус Араухо в "Барселоне"

Рональд Араухо в текущем сезоне стал полноценным капитаном команды после того, как немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген был отдан в аренду в "Жирону". Уругваец считается одним из лидеров раздевалки и важной фигурой в структуре команды, несмотря на неоднозначный сезон.

26-летний защитник провёл 19 официальных матчей, отметился двумя голами, однако его игра в обороне периодически подвергается критике — в клубе признают, что уровень стабильности пока далёк от лучших сезонов.

