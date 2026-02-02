Испания
2 февраля 09:18

Победитель еврокубка направил запрос на трансфер капитана "Барселоны"

Действующий победитель Лиги Европы - лондонский "Тоттенхэм" - сделал шаг в сторону покупки одного из лидеров каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

Предложение из Англии

По информации Fichajes, "шпоры" готовы выложить 35 миллионов евро за уругвайского защитника "сине-гранатовых" Рональда Араухо. Речь идёт о сумме 30 миллионов евро фиксировано и ещё 5 миллионов евро в виде бонусов. В каталонском клубе уже изучают параметры предложения, учитывая непростую финансовую ситуацию.

 Почему "Тоттенхэм" заинтересовался Араухо

Интерес со стороны лондонцев не случаен. "Тоттенхэм" ищет усиление в центр обороны и рассматривает Араухо как профильного игрока под требования английской премьер-лиги (АПЛ) — мощного, агрессивного и опытного на топ-уровне. В Англии считают, что в более силовом чемпионате уругваец способен перезапустить карьеру и вернуть прежнюю форму.

Дилемма для каталонцев

Внутри "Барселоны" возможная продажа капитана вызывает споры. Часть руководства опасается спортивных рисков, другие же настаивают на прагматичном подходе — 35 миллионов евро могут серьёзно помочь в разгрузке зарплатной ведомости и усилении других позиций.


Окончательное решение пока не принято, но ясно одно: ситуация вокруг Араухо может стать одной из ключевых трансферных тем ближайших недель и напрямую повлиять на дальнейший вектор проекта "Барселоны".

Статус Араухо в "Барселоне"

Рональд Араухо в текущем сезоне стал полноценным капитаном команды после того, как немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген был отдан в аренду в "Жирону". Уругваец считается одним из лидеров раздевалки и важной фигурой в структуре команды, несмотря на неоднозначный сезон.

26-летний защитник провёл 19 официальных матчей, отметился двумя голами, однако его игра в обороне периодически подвергается критике — в клубе признают, что уровень стабильности пока далёк от лучших сезонов.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 22 6 6 10 28-34 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

