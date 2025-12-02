Будущее Серхио Рамоса вновь обсуждают в Мадриде. Защитник хотел бы завершить карьеру в "Реале" и даже был готов провести в клубе последние полгода сезона, передают Vesti.kz.

Однако, как пишет Defensa Central, Флорентино Перес уже дал понять, что возвращение возможно, но только в ином статусе.

В руководстве считают, что эпоха Рамоса как игрока давно завершена. Зато клуб видит его в роли посла или тренера академии – фигуры, идеально подходящей для представления "Реала" и работы с молодежью. Футболисту 39 лет, и несмотря на отличную физическую форму, темп и скорость уже не соответствуют уровню элиты.

Сам Рамос уходить не спешит. Он уверен, что может выступать еще несколько месяцев и даже, по данным источника, предлагал себя "Милану", где мог бы отыграть финальный этап карьеры.

Тем не менее в Мадриде уверены, что рано или поздно Рамос вернется в клуб, но в новой роли. В "Реале" считают, что легенда десятилетия должна остаться частью проекта, но уже вне поля.

Достижения Рамоса в "Реале"?

Серхио Рамос провел в "Реале" 16 сезонов (2005–2021), сыграл более 670 матчей и стал одной из ключевых фигур в истории клуба.

Вместе с "Реалом" он выиграл 4 Лиги чемпионов, 5 чемпионатов Испании, 2 Кубка Испании и 4 клубных чемпионата мира. Так же, он стал автором исторического гола на 93-й минуте в финале ЛЧ-2014.

После ухода из "Реала" Рамос выступал за "ПСЖ", затем вернулся в родную "Севилью", а сейчас продолжает карьеру в мексиканском "Монтеррее".





