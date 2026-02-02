Испания
2 февраля 11:19

Перес принял решение по назначению Гвардиолы в "Реал"

Хосеп Гвардиола. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес продолжает поиск кандидатов на пост главного тренера команды после увольнения баскского специалиста Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Продолжение
Тревожные новости из "Барселоны": что случилось с Рафиньей
2 февраля 19:07  
Флик честно признался: "Барселона" не знает, что будет с тер Штегеном
2 февраля 19:51  
Арбелоа нашёл в "Реале" идеального футболиста: он играет без замен
2 февраля 22:12  
"Аль-Наср" обошелся без Роналду и не прогадал
2 февраля 22:35  
Легендарные тренеры не возглавят "Реал"

По информации Tesaaworld, глава "королевского клуба" исключил варианты с приглашением Хосепа Гвардиолы и Луиса Энрике на пост главного тренера команды.

Как сообщает источник, ключевым фактором стало отношение обоих специалистов к мадридскому клубу. В "Реале" считают, что ни Гвардиола, ни Энрике не демонстрировали лояльности к клубу в последние годы, а их публичная позиция и высказывания нередко носили враждебный характер. В этой связи Перес расценивает саму идею переговоров с ними как практически невозможную.

Дополнительным препятствием является и текущая занятость тренеров: Гвардиола продолжает работу в английском "Манчестер Сити", а Энрике возглавляет французский "Пари Сен-Жермен", что также делает их потенциальный приход в Мадрид малореалистичным.

"Сине-гранатовое" прошлое

Помимо прочего, оба специалиста тесно связаны с "Барселоной" - историческим соперником "сливочных". Хосеп Гвардиола является легендой каталонского клуба — как в качестве игрока, так и тренера, с которым он добился выдающихся успехов.

Луис Энрике также оставил яркий след в истории "сине-гранатовых", однако его путь был более противоречивым: во время игровой карьеры он выступал за "Реал" Мадрид, но затем совершил скандальный переход в "Барселону", где впоследствии стал капитаном команды.

Ситуация в "Реале"

Напомним, 12 января мадридский гранд официально объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера. Его место занял наставник второй команды "королевского клуба" Альваро Арбелоа.

При этом будущее Арбелоа в роли главного тренера первой команды остаётся неопределённым — пока неясно, продолжит ли он работу после окончания текущего сезона.

"Реал" подписал сына легенды клуба: таланту 16 лет

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 22 6 6 10 28-34 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →