Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес продолжает поиск кандидатов на пост главного тренера команды после увольнения баскского специалиста Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.
По информации Tesaaworld, глава "королевского клуба" исключил варианты с приглашением Хосепа Гвардиолы и Луиса Энрике на пост главного тренера команды.
Как сообщает источник, ключевым фактором стало отношение обоих специалистов к мадридскому клубу. В "Реале" считают, что ни Гвардиола, ни Энрике не демонстрировали лояльности к клубу в последние годы, а их публичная позиция и высказывания нередко носили враждебный характер. В этой связи Перес расценивает саму идею переговоров с ними как практически невозможную.
Дополнительным препятствием является и текущая занятость тренеров: Гвардиола продолжает работу в английском "Манчестер Сити", а Энрике возглавляет французский "Пари Сен-Жермен", что также делает их потенциальный приход в Мадрид малореалистичным."Сине-гранатовое" прошлое
Помимо прочего, оба специалиста тесно связаны с "Барселоной" - историческим соперником "сливочных". Хосеп Гвардиола является легендой каталонского клуба — как в качестве игрока, так и тренера, с которым он добился выдающихся успехов.
Луис Энрике также оставил яркий след в истории "сине-гранатовых", однако его путь был более противоречивым: во время игровой карьеры он выступал за "Реал" Мадрид, но затем совершил скандальный переход в "Барселону", где впоследствии стал капитаном команды.Ситуация в "Реале"
Напомним, 12 января мадридский гранд официально объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера. Его место занял наставник второй команды "королевского клуба" Альваро Арбелоа.
При этом будущее Арбелоа в роли главного тренера первой команды остаётся неопределённым — пока неясно, продолжит ли он работу после окончания текущего сезона.