Внутри мадридского "Реала" возникли разногласия после серии неудачных результатов команды, передают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

По информации издания, в коллективе появилось "определённое расхождение во мнениях" на фоне блеклой игры и отсутствия побед. При этом подчеркивается, что ситуация не достигла критической стадии и не оказывает существенного влияния на взаимоотношения внутри команды.

Внимание к Хаби Алонсо усилилось

Отмечается, что главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо уже некоторое время находится под пристальным вниманием. В материале напоминается, что еще в октябре сообщалось: "его личный подход и некоторые футбольные идеи не нашли отклика у значительной части игроков основы".

Встреча в клубе

Как пишет The Athletic, на "Сантьяго Бернабеу" прошла встреча, где тренерский штаб и игроки обсудили возможные проблемы. Лидеры команды — Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинга — пытаются остановить разговоры о расколе в раздевалке.

Проблема не в Алонсо

Между тем в "Реале" уверены, что нынешние проблемы команды связаны не только с работой главного тренера команды.

По данным источника, со ссылкой на людей, близких к раздевалке, часть игроков не в полной мере воспринимает требования Хаби Алонсо. При этом собеседники подчеркивают, что сложившаяся ситуация обусловлена не только действиями тренера.

Один из анонимных инсайдеров отметил: "Дело не в Алонсо. Мбаппе, Винисиус Жуниор и Беллингем просто не могут эффективно играть вместе. С такой тройкой крайне трудно построить сбалансированный состав".

Трудная серия матчей

Мадридский клуб выиграл лишь один из последних пяти матчей во всех турнирах. Так, 30 ноября команда сыграла вничью с "Жироной" в 14-м туре Ла Лиги (1:1).

По информации The Athletic, в клубе и тренерском штабе признают, что выход из нынешнего кризиса может оказаться непростым.

