"На что вы жалуетесь?" В Ла Лиге ответили на ультиматум Анчелотти

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас жестко ответил на заявление главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, который ранее пригрозил бойкотировать матчи чемпионата Испании, если между играми у команды будет менее 72 часов на восстановление, сообщают Vesti.kz.

"Если вы делаете все замены после 85-й минуты, то на что вы жалуетесь?" - приводит слова Тебаса Carrusel Deportivo.

Итальянский наставник сделал такой ультиматум после напряженного матча 28-го тура против "Вильярреала", в котором "сливочные" одержали победу со счетом 2:1. На данный момент "Реал" набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Слова Анчелотти вызвали широкий резонанс в футбольных кругах, а ответ Тебаса может стать началом открытого конфликта между руководством лиги и мадридским грандом.

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