"Барселона" учинила разгром в Ла Лиге и уделала "Реал"

"Барселона" в перенесенном матче 27-го тура испанской Ла Лиги обыграла на своем поле "Осасуну", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Уже к середине первого тайма "сине-гранатовые" вели 2:0 после голов Феррана Торреса (11-я минута) и Дани Ольмо, который отличился с пенальти на 21-й минуте.

На 77-й минуте Роберт Левандовски поставил точку в этом противостоянии.

Таким образом, "Барселона" набрала 63 очка и вышла на чистое первое место, оторвавшись от "Реала" на три балла.

Победная серия каталонцев в Ла Лиге составляет восемь матчей. Последнее поражение "Барселоны" в чемпионате Испании произошло 21 декабря прошлого года, когда команда Ханса-Диттера Флика уступила дома мадридскому "Атлетико" (1:2).