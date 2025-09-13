Мбаппе и Ямаль узнали плохую новость. Они - не лучшие в Ла Лиге

Ивуарийский вингер "Вильярреала" Николя Пепе был признан лучшим игроком августа в Ла Лиге. Он опередил других кандидатов на эту награду, сообщают Vesti.kz.

В прошлом месяце 30-летний футболист сделал результативную передачу в игре с "Реалом Овьедо" (2:0), а затем забил по голу "Жироне" (5:0) и "Сельте" (1:1).

В борьбе за звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге он обошёл звёзд "Реала" и "Барселоны" Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. Также не у дел остались Нико Уильямс из "Атлетика" и Пере Милья из "Эспаньола".

Добавим, что Пепе перебрался в стан "Вильярреала" летом прошлого года. До этого он играл Турции, Англии и Франции. В 2019 году лондонский "Арсенал" заплатил за него 80 миллионов евро, а через четыре года покинул клуб бесплатно.

Сегодня, 13 сентября, Пепе должен помочь своей команде в гостевом матче четвёртого тура с мадридским "Атлетико".

