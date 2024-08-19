Мбаппе сделал подарок Надалю после сенсации за "Реал": видео

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 15:25
©ФК "Реал" Мадрид

Звездный новичок мадридского "Реала" французский нападающий Килиан Мбаппе сделал подарок испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, сообщают Vesti.kz.

Спортсмены встретились в подтрибунном помещении после матча первого тура Ла Лиги, в котором "Реал" играл на выезде с "Мальоркой". Мбаппе подарил Надалю свою игровую футболку.

Надаль - 22-кратный победитель турниров "Большого шлема". Теннисист является болельщиком "Реала" и уроженцем города Манакор на острове Мальорка, он присутствовал на матче как специальный гость.

Сама игра завершилась сенсационной ничьей 1:1. Мбаппе провел полный матч, но результативными действиями не отметился.

Дебют мечты! Мбаппе забил гол, а "Реал" выиграл Суперкубок УЕФА

"Реал" объявил о переходе Мбаппе 3 июня. 25-летний форвард подписал пятилетний контракт.

Француз дебютировал за "королевский клуб" в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской "Аталанты" (2:0) и отметился голом.

Мбаппе получил 100 миллиардов от "Реала". В контракте есть бонус за "Золотой мяч"

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Ла Лига Надаль Рафаэль Футбол теннис

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