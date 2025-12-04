Испания
Сегодня 13:00

Мбаппе побил рекорд Роналду и вписал своё имя в историю "Реала"

Килиан Мбаппе. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе установил новое достижение, сообщают Vesti.kz.

26-летний форвард отметился дублем в матче 19-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" из Бильбао (3:0).

Таким образом, Мбаппе стал вторым игроком в истории "королевского клуба", которому удалось забить 55 голов за один календарный год. Ранее подобная отметка в "Реале" покорялась лишь португальской легенде клуба Криштиану Роналду, который ныне выступает за саудовский "Аль-Наср".

До конца текущего года "Реалу" предстоит провести четыре матча – против "Сельты", "Манчестер Сити", "Алавеса" и "Севильи". Тем самым у Мбаппе еще есть время, чтобы повторить или даже превзойти достижение Роналду.

Рекорд по голам за календарный год в составе "Реала":

Криштиану Роналду, 2013 год — 59 голов;
Криштиану Роналду, 2012 год — 58 голов;
Криштиану Роналду, 2014 год — 56 голов;
Килиан Мбаппе, 2025 год — 55 голов;
Криштиану Роналду, 2015 год — 54 гола;
Криштиану Роналду, 2011 год — 53 гол.


Напомним, Мбаппе перешел в "Реал" летом 2024 года. Француз стал первым футболистом "сливочных", который забил более 30 голов в своем первом сезоне в чемпионате Испании.

Также Мбаппе стал первым футболистом "Реала" со времен Роналду, выигравшим "Золотую бутсу" Европы.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 15 6 2 7 14-20 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

