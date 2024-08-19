Мбаппе отреагировал на сенсацию в дебютном матче за "Реал"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 07:54
©ФК "Реал"

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал в соцсетях итог матча с "Мальоркой" в рамках первого тура Ла Лиги, передают Vesti.kz.

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Мбаппе, для которого эта игра стала дебютной за мадридцев в чемпионате Испании, вышел в стартовом составе и отыграл без замены. Однако результативными действиями не отметился.

"Не очень хороший результат. Будем внимательны и сосредоточимся на следующей игре. Вперед, Мадрид!", - написал Мбаппе в Instagram Stories.

Какую оценку получил Мбаппе за первый матч в "Реале" в Ла Лиге

Напомним, Мбаппе перешел в "Реал" этим летом из "Пари Сен-Жермена" в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2029 года.

Следующую игру в чемпионате "Реал" проведет на своем поле с "Вальядолидом" 25 августа.

Метки:
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