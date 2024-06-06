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Новости спорта Футбол Испания
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Мбаппе определился с игровой позицией в "Реале"

Мбаппе определился с игровой позицией в "Реале"
©ligue1.com

Стало известно, на какой позиции новичок "Реала" - французский нападающий Килиан Мбаппе хотел бы играть в мадридском клубе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

По информации источника, Мбаппе не собирается просить главного тренера "Реала" Карло Анчелотти задействовать его на конкретной позиции. Форвард просто хочет играть за "королевский клуб", фанатом которого является с детства, и выиграть в его составе Лигу чемпионов. Ему не важно, какую роль на поле ему отведут.

В самом "Реале" не опасается за отношения в команде после прихода Мбаппе. В клубе уверены, что трансфер француза позволит усилить команду и не нарушит атмосферу в раздевалке.

Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что подписание Мбаппе приблизит команду к "совершенству со спортивной точки зрения". При этом Анчелотти уверен, что сможет найти для Мбаппе подходящую роль в команде.

Мбаппе выбрал легендарный номер в "Реале"

3 июня "Реал" официально объявил о переходе Мбаппе. 25-летний нападающий подписал пятилетний контракт. Сообщалось, что Мбаппе получил контракт на 100 миллиардов в "Реале".

с 2017 года Килиан выступал за "Пари Сен-Жермен", в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги. За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах. До этого француз выступал за "Монако", с которым выиграл чемпионат Франции.

"Реал" установил космический ценник на Мбаппе

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Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Ла Лига Футбол

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