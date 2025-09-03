Испания
Вчера 13:00

Мбаппе настроил раздевалку против звезды "Реала"

Килиан Мбаппе. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор переживает непростое начало сезона: на поле он вновь показывает яркую игру, но за пределами — все больше проблем, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, бразильцу стало известно, что часть ведущих игроков команды, во главе с Килианом Мбаппе, убеждали Хаби Алонсо чаще оставлять его в запасе. Для Винисиуса это стало ударом: он воспринял такие разговоры как предательство со стороны партнеров.

Капитан "сливочных" Дани Карвахаль заявил, что конкуренция полезна и никто не должен чувствовать себя неприкасаемым. Но в реальности внутри раздевалки растет усталость от поведения Винисиуса и его постоянных конфликтов на поле.

Особенно тяжело для него то, что круг доверия в команде значительно сузился. Если раньше Винисиус находил поддержку у многих, то сейчас рядом остаются в основном соотечественники — Родриго Гоэс, Эдер Милитао и юный Эндрик Фелипе.


Хаби Алонсо нашел в "Реале" будущее мирового футбола: таланту 20 лет

Напомним, что ранее бразилец раздражал руководство "Реала". Винисиус требовал контракт с окладом выше, чем у Мбаппе, и статус главной звезды команды.

Из-за этого Флорентино Перес был готов рассмотреть варианты продажи игрока, если переговоры зайдут в тупик.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →