Лидер "Атлетико" может уйти в "Барселону" из-за разногласий с Симеоне

Будущее Хулиана Альвареса в мадридском "Атлетико" под вопросом. Несмотря на статус лучшего бомбардира команды в текущем сезоне (19 голов во всех турнирах), в клубе растёт беспокойство из-за натянутых отношений игрока с главным тренером Диего Симеоне, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Главное о ситуации:

• Конфликт стилей: в руководстве "матрасников" опасаются, что креативный стиль Альвареса несовместим с жёсткой тактической дисциплиной Симеоне. Это вызывает ассоциации с неудачным опытом Жоау Феликса.

• Интерес "Барселоны": каталонцы рассматривают 26-летнего аргентинца как идеальную долгосрочную замену Роберту Левандовски. Сообщается, что сам Альварес отдаёт приоритет переходу в "Барсу", несмотря на интерес со стороны "Арсенала" и ПСЖ.

• Цена вопроса: "Атлетико" не хочет терять в цене и может рассмотреть продажу уже этим летом, чтобы избежать обесценивания актива. Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 80–100 миллионов евро.

Ситуация остаётся неопределенной: в то время как Симеоне публично называет Хулиана ключевым игроком, пресса сообщает о видимом раздражении форварда из-за частых замен.

