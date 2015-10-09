Испания
Сегодня 15:00
 

Лидер "Атлетико" может уйти в "Барселону" из-за разногласий с Симеоне

Диего Симеоне. ©Depositphotos/Musiu0

Будущее Хулиана Альвареса в мадридском "Атлетико" под вопросом. Несмотря на статус лучшего бомбардира команды в текущем сезоне (19 голов во всех турнирах), в клубе растёт беспокойство из-за натянутых отношений игрока с главным тренером Диего Симеоне, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Главное о ситуации:

• Конфликт стилей: в руководстве "матрасников" опасаются, что креативный стиль Альвареса несовместим с жёсткой тактической дисциплиной Симеоне. Это вызывает ассоциации с неудачным опытом Жоау Феликса.

• Интерес "Барселоны": каталонцы рассматривают 26-летнего аргентинца как идеальную долгосрочную замену Роберту Левандовски. Сообщается, что сам Альварес отдаёт приоритет переходу в "Барсу", несмотря на интерес со стороны "Арсенала" и ПСЖ.

• Цена вопроса: "Атлетико" не хочет терять в цене и может рассмотреть продажу уже этим летом, чтобы избежать обесценивания актива. Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 80–100 миллионов евро. 

Ситуация остаётся неопределенной: в то время как Симеоне публично называет Хулиана ключевым игроком, пресса сообщает о видимом раздражении форварда из-за частых замен.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

