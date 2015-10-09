Конфликт с тренером лишил звезду "Барселоны" поездки на ЧМ-2026

Решение главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте не включать голкипера "Барселоны" Жоана Гарсию в заявку на чемпионат мира-2026 вызвало недоумение в Каталонии и по всей Испании, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Гарсия проводит лучший сезон в карьере: более 80% отражённых ударов, лидерство в дуэлях один в один и ключевые сейвы в матчах высокой сложности.

Несмотря на фантастическую форму, он не получил вызов в национальную команду.

Конфликт с тренером мешает карьере

По данным испанских СМИ, напряжённость между Де ла Фуэнте и Гарсией длится давно. Наставник был недоволен решением вратаря ранее пропустить сбор ради полного восстановления. В Федерации этот шаг восприняли как отсутствие вовлечённости, после чего отношения между ними ухудшились.

Унаи Симон остаётся "неприкосновенным"

Ещё один фактор — особый статус Унаи Симона. Голкипер "Атлетика", несмотря на серию ошибок, нестабильность и потерю формы, остаётся главным фаворитом Де ла Фуэнте. Тренер считает его ключевой фигурой в раздевалке и продолжает строить вокруг него командную иерархию.

При этом и Гарсия, и Давид Райя из "Арсенала" сейчас демонстрируют куда более высокий уровень, соответствующий современным требованиям к вратарю: техника, скорость, игра ногами и уверенность под давлением.

Мундиаль без одного из лучших игроков Ла Лиги

Если не произойдёт резкого разворота, Жоан Гарсия будет смотреть чемпионат мира у экрана телевизора — несмотря на то, что стал одним из лидеров "Барселоны" в текущем сезоне. Решение Де ла Фуэнте вызывает серьёзные вопросы к его спортивным принципам и выбору кадров.

