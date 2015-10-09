Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 21:09
 

Конфликт с тренером лишил звезду "Барселоны" поездки на ЧМ-2026

  Комментарии

Конфликт с тренером лишил звезду "Барселоны" поездки на ЧМ-2026

Решение главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте не включать голкипера "Барселоны" Жоана Гарсию в заявку на чемпионат мира-2026 вызвало недоумение в Каталонии и по всей Испании, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Гарсия проводит лучший сезон в карьере: более 80% отражённых ударов, лидерство в дуэлях один в один и ключевые сейвы в матчах высокой сложности.

Несмотря на фантастическую форму, он не получил вызов в национальную команду.

Конфликт с тренером мешает карьере

По данным испанских СМИ, напряжённость между Де ла Фуэнте и Гарсией длится давно. Наставник был недоволен решением вратаря ранее пропустить сбор ради полного восстановления. В Федерации этот шаг восприняли как отсутствие вовлечённости, после чего отношения между ними ухудшились.


Унаи Симон остаётся "неприкосновенным"

Ещё один фактор — особый статус Унаи Симона. Голкипер "Атлетика", несмотря на серию ошибок, нестабильность и потерю формы, остаётся главным фаворитом Де ла Фуэнте. Тренер считает его ключевой фигурой в раздевалке и продолжает строить вокруг него командную иерархию.

При этом и Гарсия, и Давид Райя из "Арсенала" сейчас демонстрируют куда более высокий уровень, соответствующий современным требованиям к вратарю: техника, скорость, игра ногами и уверенность под давлением.

Мундиаль без одного из лучших игроков Ла Лиги

Если не произойдёт резкого разворота, Жоан Гарсия будет смотреть чемпионат мира у экрана телевизора — несмотря на то, что стал одним из лидеров "Барселоны" в текущем сезоне. Решение Де ла Фуэнте вызывает серьёзные вопросы к его спортивным принципам и выбору кадров.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 13 6 3 4 17-16 21
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
11 Севилья 13 5 1 7 19-21 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:15   •   идёт
Барселона
Барселона
(Барселона)
2:1
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Алавес
Проголосовало 53 человек

