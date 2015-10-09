Клубы Бундеслиги борются за игрока "Барселоны": цена - 40 миллионов

22-летний полузащитник Марк Касадо практически потерял шансы на место в основе "Барселоны". Воспитанник остаётся игроком глубокого запаса, что подталкивает клуб к его продаже, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Главное о возможном трансфере:

• Цена вопроса: "Барселона" планирует выручить за игрока от 30 до 40 миллионов евро, чтобы поправить финансовое положение.

• Куда может уйти: главными претендентами считаются "Боруссия" Дортмунд, "Байер" и "Штутгарт".

• Причина: немецкие клубы ценят тактический интеллект Касадо и его умение работать в переходных фазах.

Для "Барселоны" это стратегическая сделка по разгрузке состава, а для самого игрока — шанс реанимировать карьеру в чемпионате, где доверяют молодым талантам.

В нынешнем сезоне Касадо сыграл 30 матчей за "сине-гранатовых" и записал в свой актив одну результативную передачу. Его контракт с каталонцами действует до 30 июня 2028 года.

