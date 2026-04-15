Юрген Клопп близок к назначению на пост главного тренера мадридского "Реала" и уже определил приоритетные трансферы для укрепления состава, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, немецкий специалист хочет видеть в "Реале" следующих игроков:

• Ибраима Конате ("Ливерпуль"): Клопп считает его главной целью для усиления защиты. Стоимость трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

• Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд): второй кандидат в центр обороны с аналогичным ценником около 60 миллионов евро.

• Кеннет Айххорн ("Герта"): 16-летний талантливый полузащитник рассматривается как инвестиция в будущее (сумма сделки — около 20 миллионов евро).

Несмотря на эти сообщения, стоит учитывать, что сам Клопп в недавних интервью опровергал контакты с мадридским клубом. На данный момент он исполняет роль спортивного советника в системе Red Bull. Его последним клубом был "Ливерпуль", который возглавлял с 2015 по 2024 год.

