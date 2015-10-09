Испания
Сегодня 15:55
 

Названы четыре кандидата на замену Арбелоа в "Реале"

Альваро Арбелоа. ©Depositphotos/Musiu0

После увольнения Хаби Алонсо в январе 2026 года на Альваро Арбелоа возлагали большие надежды как на человека, знающего ДНК "Реала". Однако команда под его руководством показывает нестабильные результаты и невыразительную игру, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional на другие источники, президент мадридцев Флорентино Перес убежден, что клубу нужен более опытный наставник, способный вывести "сливочных" из затянувшегося кризиса.

Кто в списке кандидатов?

На данный момент "Реал" рассматривает четыре основные кандидатуры:

• Унаи Эмери ("Астон Вилла"): главный фаворит благодаря своему колоссальному опыту в Ла Лиге и успехам в Англии. Эмери вывел "Астон Виллу" в Лигу чемпионов и привил команде яркий атакующий стиль.

• Юрген Клопп (Red Bull): "старая мечта" Переса. Несмотря на нынешнюю роль спортивного советника в системе Red Bull, немецкий специалист остаётся приоритетной целью для усиления тренерского штаба.

• Сеск Фабрегас ("Комо"): самый неожиданный вариант. Его кандидатуру продвигает главный скаут клуба Джуни Калафат. Фабрегас творит историю в Италии, но его "барселонское" прошлое может сделать это назначение крайне токсичным для фанатов.

• Зинедин Зидан (свободный агент): возвращение легенды в третий раз кажется невозможным. По последним данным, у Зизу уже есть устная договоренность с Федерацией футбола Франции — он должен сменить Дидье Дешама после ЧМ-2026.

Сегодняшний ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" может стать для Арбелоа последним шансом доказать свою состоятельность, хотя инсайдеры утверждают, что "кастинг" на его место уже открыт.

Лига чемпионов 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Бавария
- : -
Реал М
