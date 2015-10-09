Мбаппе повторил достижение Роналду, Левандовски и Бензема в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе вписал своё имя в историю Лиги чемпионов, установив выдающееся достижение, сообщают Vesti.kz.

Француз стал лишь четвёртым футболистом, которому удалось забить 15 и более мячей за один сезон главного клубного турнира Европы.

Юбилейный гол форвард оформил на 42-й минуте ответного матча четвертьфинала розыгрыша-2025/2026 против "Баварии". Однако усилий звёздного нападающего оказалось недостаточно: встреча завершилась победой немецкого гранда со счётом 4:3, а по итогам противостояния мадридцы покинули турнир.

Ранее планку в 15 голов за сезон покоряли такие легенды как — Криштиану Роналду (трижды), Роберт Левандовски (сезон-2019/20) и Карим Бензема (сезон-2021/22).

Действующим обладателем трофея остаётся "Пари Сен-Жермен". В 1/2 финала парижане встретятся с "Баварией".

