Испания
Вчера 13:50

Капитану "Реала" запретили играть за клуб. Известна причина

©ФК "Реал" Мадрид

В мадридском "Реале" разворачивается внутренняя борьба. Правый защитник Даниэль Карвахаль рвётся в стартовый состав команды, однако медицинский штаб отговаривает футболиста, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.com.

34-летний Карвахаль уже несколько недель утверждает, что готов играть, однако медики призывают опытного латераля не торопиться.

В клубе опасаются, что колено игрока может опухнуть от нагрузки, поэтому сохраняют осторожность. Накануне капитан пропустил командную тренировку.

Карвахаль был запасным игроком с момента выздоровления после травмы колена в январе. В текущем сезоне испанец принял участие в десяти матчах за "Реал".

В воскресенье (8 февраля) коллективу Альваро Арбелоа предстоит встретиться с "Валенсией" в выездном матче 23-го тура Ла Лиги.


Дани Карвахаль — один из самых успешных и титулованных футболистов в истории "Реала". На его счету более 20 крупных трофеев, среди которых рекордные шесть побед в Лиге чемпионов УЕФА, четыре титула Ла Лиги, пять клубных чемпионатов мира, а также золотая медаль чемпионата Европы-2024 в составе сборной Испании.

Действующий контракт Карвахаля с "Реалом" рассчитан до лета 2026 года. 

Ранее сообщалось, что Перес решил выгнать легенду "Реала" из клуба.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 22 6 6 10 28-34 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →