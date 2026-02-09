Испания
Сегодня 15:00

Капитан "Реала" устроил истерику из-за Арбелоа и может покинуть клуб

Альваро Арбелоа. ©ФК "Реал" Мадрид

Капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль недоволен решениями главного тренера Альваро Арбелоа и рассматривает уход из "королевского клуба", передают Vesti.kz.

Не играет после возвращения

С момента возвращения после травмы Карвахаль не получил привычного игрового участия. Наставник "сливочных" отдаёт предпочтение другим игрокам. Защитник воспринимает это как потерю доверия и отстранение без спортивных оснований.

 Раздражение после матча с "Валенсией"

Как отмечает Fichajes, особенно напряжённой была ситуация после игры 23-го тура Ла Лиги с "Валенсией" (2:0). Карвахаль был замечен в разговоре с тренером по физподготовке Антонио Пинтусом с явными признаками раздражения и недовольства. Отмечается, что внутри команды ситуация не осталась незамеченной.


Контракт истекает, будущее в подвешенном состоянии

Договор футболиста с "Реалом" действует до конца сезона, что делает ситуацию ещё более критичной. Сообщается, что сейчас всё зависит от решений тренера и руководства клуба.

В текущем сезоне Карвахаль провёл 10 матчей во всех турнирах за "сливочных."

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 23 18 3 2 49-18 57
3 Атлетико М 23 13 6 4 38-18 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 23 10 8 5 37-28 38
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Атлетик 23 8 4 11 25-33 28
11 Хетафе 23 7 5 11 18-27 26
12 Жирона 23 6 8 9 22-37 26
13 Севилья 23 7 4 12 30-38 25
14 Алавес 23 7 4 12 20-29 25
15 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
16 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
17 Валенсия 23 5 8 10 23-37 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 22 4 6 12 26-38 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →