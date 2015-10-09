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Испания
Вчера 23:50
 

Капитан "Барселоны" сорвал сделку с участником Лиги чемпионов

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Капитан "Барселоны" сорвал сделку с участником Лиги чемпионов ©Depositphotos/nito103

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отклонил предложение французского "Монако", передают Vesti.kz.

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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отклонил предложение французского "Монако", передают Vesti.kz.

Как сообщает Marca со ссылкой на L'Équipe, каталонский клуб рассчитывает расстаться с двумя вратарями этим летом, чтобы упростить ситуацию с переизбытком игроков на этой позиции, однако немец не собирается покидать команду.

Как известно, "Барселона" уже подписала нового вратаря Жоана Гарсию из "Эспаньола", а также готовит продление контракта с Войцехом Щенсны. Иньяки Пенья открыт к уходу, а вот Тер Штеген отказался даже от предложения "Монако", который рассматривает его как основного голкипера в сезоне Лиги чемпионов.


В клубе надеются, что немецкий голкипер изменит свою позицию. Учитывая предстоящий чемпионат мира-2026, Тер Штегену потребуется игровая практика, которую при нынешней конкуренции вряд ли обеспечат. Кроме того, его уход помог бы клубу сократить фонд зарплат и упростить состав.

Контракт Тер Штегена с "Барселоной" действует до июня 2028 года. Он играет за команду с 2014 года и является ее капитаном.

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