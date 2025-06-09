Праздник "Барселоны" после последнего матча сезона с "Вильярреалом" обернулся неожиданным скандалом - капитан команды Марк-Андре тер Стеген отказался выступать перед болельщиками, передают Vesti.kz.

Капитан "Барселоны" устроил бунт в клубе

По плану празднования чемпионства, игроки "сине-гранатовых" должны были обратиться к фанатам со словами благодарности, а ключевую речь должен был произнести именно тер Стеген.

Однако, как стало известно Mundo Deportivo, в последний момент голкипер настоял на том, чтобы никто из команды не выходил к микрофону. На трибунах в этот момент находились почти 50 тысяч болельщиков, которых заранее информировали о предстоящих выступлениях игроков.

Ситуация обернулась скандалом

Такой шаг вызвал серьезное недовольство со стороны руководства клуба. На глазах у зрителей президент "Барселоны" Жоан Лапорта и главный тренер Ханси Флик обсуждали ситуацию в напряженной обстановке прямо на газоне, пытаясь понять, что произошло.

По данным источника, немецкий вратарь был раздражен тем, как сложился для него конец сезона. Вратарь получил травму в первой половине кампании и долго восстанавливался. После возвращения в строй он рассчитывал на большее количество игрового времени, но не получил его, что и могло повлиять на его поведение.

В клубе расценивают поступок капитана как проявление неуважения к болельщикам и нарушением командного единства, особенно в день, который должен был стать символом благодарности и завершения сезона.

Другие возможные причины поведения тер Стегена

Отметим, что все это также происходит на фоне трансферных слухов о новом голкипере. Как сообщалось ранее, страж ворот "Эспаньола" Жоан Гарсия близок к переходу в каталонский клуб.

Помимо прочего, "сине-гранатовые" продлили контракт с польским вратарем Войцехом Щенсный. Подробности соглашения можно узнать тут.

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