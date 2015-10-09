"Барселона" заполучила лучшего вратаря Ла Лиги - известна сумма трансфера

Голкипер "Эспаньола" Жоан Гарсией близок к переходу в каталонскую "Барселону", передают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, стороны уже согласовали контракт. Трансфер 24-летнего испанца обойдется "сине-гранатовым" в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гарсия сыграл в 38 матчах за "Эспаньол" во всех турнирах. За это время он пропустил 51 гол, но при этом сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в восьми играх. Вратарь лидирует в Ла Лиге по количеству сейвов - 146 за сезон.

Его контракт с "Эспаньолом" действует до лета 2028 года. По оценкам Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" завершила сезон Ла Лиги на первом месте и стала чемпионом Испании. В воротах стоял Войцех Щенсны, который назвал Гарсию лучшим голкипером Ла Лиги в сезоне-2024/25.