Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе не смог отметиться результативными действиями в дебютном матче за "Реал" в испанской Ла Лиге, передают Vesti.kz.

"Cливочные" в первом туре сыграли на выезде вничью с "Мальоркой" (1:1). Видеообзор игры смотрите здесь.

Мбаппе вышел в стартовом составе и отыграл без замены, получив 6.9 от сайта Flashscore. У Дани Карвахаля - 6.5, Луки Модрича - 6.8. Самую низкую оценку заработал Ферлан Менди - 5.6, удаленный в конце матча. Самой высокой оценки удостоился автор гола в составе "Реала" Родриго - 7.8.

Напомним, Мбаппе присоединился к "Реалу" этим летом, перейдя из "Пари Сен-Жермена" в статусе свободного агента. Контракт подписан до 30 июня 2029 года.

Следующую игру в чемпионате "Мальорка" проведет на выезде с "Осасуной" 24 августа, а на следующий день "Реал" дома примет "Вальядолид".