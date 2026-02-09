Футболисты "Барселоны" хотят продления контракта с немецким специалистом Хансом-Дитером Фликом и готовы лично убедить наставника остаться в клубе, передают Vesti.kz.

Действующее соглашение с 60-летним тренером рассчитано до лета 2027 года. Как сообщает The Touchline, игроки "сине-гранатовых" готовы напрямую инициировать диалог с Фликом и убедить его пролонгировать контракт.

По данным источника, в раздевалке каталонского клуба Флика считают "лучшим тренером, которого только можно пожелать", а его методы работы и подход к команде получили полную поддержку внутри коллектива.

Немецкий специалист возглавил "Барселону" летом 2024 года и уже добился впечатляющих результатов. Под его руководством сине-гранатовые стали чемпионами Испании, завоевали Кубок страны и дважды выиграли Суперкубок.

В текущем сезоне команда Флика уверенно лидирует в Ла Лиге: после 23 туров "Барселона" набрала 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице, подтверждая статус главного фаворита чемпионской гонки.

