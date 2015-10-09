Деку и Флик могут покинуть "Барселону": подробности

Виктор Фонт, главный соперник Жоана Лапорты на предстоящих выборах президента "Барселоны", заявил, что в случае победы Деку больше не будет занимать пост спортивного директора, передают Vesti.kz.

Как пишет Marca, Фонт намерен сформировать новую структуру, которая наилучшим образом подходит под стиль главного тренера Ханси Флика, не раскрывая пока имя преемника.

Скандалы прошлых трансферов

Фонт ранее критиковал Деку за трансфер Витора Роке, который обошёлся клубу в 30 миллионов евро, но не прижился и был отдан в аренду. Позднее Роке был продан за 25 миллионов евро, при этом "Барселона" сохранила 20 процентов от будущей продажи. Также Фонт недоволен уходом Иньиго Мартинеса в саудовский "Аль-Наср" прошлым летом без трансферной компенсации.

Позиция Ханси Флика

Тренер команды поддерживает сотрудничество с Деку: "Мы доверяем друг другу и разделяем философию клуба. Сейчас сосредоточены на выполнении задач". Флик остаётся под контрактом до конца сезона, но при победе Фонта может отказаться от продления.

Если Лапорта останется президентом "сине-гранатовых", Флик готов подписать новое соглашение после 1 июля, когда Лапорта официально вступит в должность.

Ранее стало известно, что "Барселона" задумала подписать 17-летнего таланта ПСЖ, подробности — по ссылке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!