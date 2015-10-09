Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 09:03
 

"Барселона" задумала подписать 17-летнего таланта ПСЖ

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" задумала подписать 17-летнего таланта ПСЖ ©ФК "Барселона"

"Барселона" проявила серьёзный интерес к 17-летнему центральному защитнику "Пари Сен-Жермен" Эммануэлю Мбембе, которого считают одной из больших надежд французского клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Поделиться

"Барселона" проявила серьёзный интерес к 17-летнему центральному защитнику "Пари Сен-Жермен" Эммануэлю Мбембе, которого считают одной из больших надежд французского клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Игрок ещё не дебютировал в основном составе и имеет юношеский контракт до июня 2026 года.

Возможность для стратегической сделки

Спортивное руководство "Барселоны" видит в Мбембе возможность усилить оборону в долгосрочной перспективе. Молодой защитник соответствует профилю клуба: умеет начинать атаки и с потенциалом роста. "Барселона" уже передала свой интерес окружению игрока, что приостановило переговоры с ПСЖ.


ПСЖ вынужден ускорить переговоры

Французский клуб не хочет терять одного из своих перспективных игроков и рассматривает возможность ускорить переговоры о контракте Мбембе. В Париже обеспокоены тем, что каталонский клуб имеет опыт в подобных операциях и может оказаться очень привлекательным для молодого футболиста.

Юношеский рынок становится ареной конкуренции

Ситуация показывает, что рынок молодых талантов вновь превращается в поле битвы. "Барселона" готова конкурировать с европейскими гигантами за перспективного защитника, рассматривая его как стратегическую инвестицию в будущее команды.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 февраля 00:45   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Марсель Олимпик
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!