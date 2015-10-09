Дубль и хет-трик помогли "Баварии" одержать первую победу за три матча в Бундеслиге

В 21-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" разгромила "Хоффенхайм" со счётом 5:1 на домашней "Арене Мюнхен", передают Vesti.kz.

Красная карточка и первый гол

Гости на 17-й минуте остались в меньшинстве после удаления Кевина Акпогума. Уже через три минуты Гарри Кейн реализовал пенальти, открыв счёт в матче.

Ответ "Хоффенхайма" и развязка до перерыва

На 35-й минуте Андрей Крамарич забил гол престижа для гостей. Однако перед уходом на перерыв «Бавария» вышла вперёд: Кейн реализовал ещё один пенальти на 45-й минуте, а на 45+2 Луис Диас забил первый мяч за мюнхенцев.

Голы во втором тайме

Во второй половине встречи Луис Диас оформил дубль на 62-й минуте, а на 89-й – хет-трик, доведя счёт до разгромного 5:1.

Турнирная таблица

После победы "Бавария" набрала 54 очка и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. "Хоффенхайм" с 42 очками занимает третье место.

Для мюнхенцев это первая победа в трёх матчах чемпионата - ранее была ничья с "Гамбургом" (2:2) и поражение от "Аугсбурга" (1:2).

