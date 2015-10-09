Во Франции объявили решение по Зинедину Зидану. Подробности

Французский телеканал Canal+ опубликовал рейтинг лучших полузащитников XXI века - список возглавил бывший игрок сборной "трёхцветных" Зинедин Зидан, передают Vesti.kz.

Зидан признан лучшим хавбеком века

Согласно составленному списку, именно француз стал признанным лидером среди полузащитников нового тысячелетия. Зидан опередил легенд мирового футбола благодаря своей технике, видению поля и влиянию на игру на самых высоких уровнях.

Топ-15 полузащитников XXI века

В рейтинг также вошли всемирно известные игроки: Андрес Иньеста и Хави заняли второе и третье место, следом расположились Лука Модрич, Андреа Пирло, Луиш Фигу, Кака, Стивен Джеррард, Кевин де Брюйне, Тони Кроос, Серхио Бускетс, Дэвид Бекхэм, Патрик Виейра, Фрэнк Лэмпард и Яя Туре.

L'équipe foot de CANAL+ vous présente son TOP 15 des meilleurs milieux du XXIe siècle ⭐️



Composée de journalistes spécialisés, d’anciennes joueuses et joueurs professionnels de renom, l'équipe s’est réunie autour d’une ambition commune : élire son TOP 100 des joueurs de foot de… pic.twitter.com/aCfyWtyQRa — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 4, 2026

Достижения великого Зидана

Зинедин Зидан — выдающийся французский полузащитник, чемпион мира 1998 года и Европы 2000 года, обладатель "Золотого мяча" того же 1998 года. В своей карьере он завоевал Лигу чемпионов, титулы чемпионов Италии с туринским "Ювентусом" и Испании с мадридским "Реалом", а также трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА (1998, 2000, 2003).

