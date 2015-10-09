Эпичным камбэком в концовке и травмой Хусанова обернулся матч "Ливерпуль" - "Сити" в АПЛ

В 25-м туре английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" уступил "Манчестер Сити" со счётом 1:3 в напряжённом поединке на Энфилде, передают Vesti.kz.

Травма Хусанова

На 61-й минуте матча произошёл неприятный эпизод: узбекский защитник "Сити" Абдукодир Хусанов бросился под мяч в борьбе с нападающим "Ливерпуля" Коди Гакпо. Вратарь "горожан" Джанлуиджи Доннарумма тоже вышел на мяч, в итоге итальянец случайно попал коленом в грудь своему партнёру. Хусанов не смог продолжить игру и покинул поле.

Первый гол "Ливерпуля"

На 74-й минуте венгерский полузащитник Доминик Собослаи красиво пробил со штрафного и вывел мерсисайдцев вперёд – 1:0.

Быстрый ответ и камбэк "Манчестер Сити"

"Горожане" отыгрались на 84-й минуте: португальский полузащитник Бернарду Силва реализовал результативный удар. В компенсированное время Эрлинг Холанд с пенальти вывел гостей вперёд – 2:1, а на 100-й минуте француз Райан Шерки оформил третий гол "Сити", закрепив победу – 3:1.

Турнирная таблица

После этой победы "Манчестер Сити" набрал 50 очков и продолжает борьбу за лидерство, отставая от "Арсенала" на шесть баллов. "Ливерпуль" остался на шестом месте с 39 очками.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!