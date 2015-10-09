Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 10:24
 

Игроки "Барселоны" выбрали следующего тренера

Игроки "Барселоны" выбрали следующего тренера Ханс-Дитер Флик. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Футболисты "Барселоны" хотят продления контракта с немецким специалистом Хансом-Дитером Фликом и готовы лично убедить наставника остаться в клубе, передают Vesti.kz.

Действующее соглашение с 60-летним тренером рассчитано до лета 2027 года. Как сообщает The Touchline, игроки "сине-гранатовых" готовы напрямую инициировать диалог с Фликом и убедить его пролонгировать контракт.

Действующее соглашение с 60-летним тренером рассчитано до лета 2027 года. Как сообщает The Touchline, игроки "сине-гранатовых" готовы напрямую инициировать диалог с Фликом и убедить его пролонгировать контракт.

По данным источника, в раздевалке каталонского клуба Флика считают "лучшим тренером, которого только можно пожелать", а его методы работы и подход к команде получили полную поддержку внутри коллектива.

Немецкий специалист возглавил "Барселону" летом 2024 года и уже добился впечатляющих результатов. Под его руководством сине-гранатовые стали чемпионами Испании, завоевали Кубок страны и дважды выиграли Суперкубок.

В текущем сезоне команда Флика уверенно лидирует в Ла Лиге: после 23 туров "Барселона" набрала 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице, подтверждая статус главного фаворита чемпионской гонки.

Ранее Флик нашёл замену капитану "Барселоны": таланту всего 19 лет.

Добавим также, что Деку и Флик могут покинуть "Барселону" - подробности по ссылке.

"Предатель" "Барселоны" решил вернуться: Деку принял решение

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 23 18 3 2 49-18 57
3 Атлетико М 23 13 6 4 38-18 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 23 10 8 5 37-28 38
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Атлетик 23 8 4 11 25-33 28
11 Хетафе 23 7 5 11 18-27 26
12 Жирона 23 6 8 9 22-37 26
13 Севилья 23 7 4 12 30-38 25
14 Алавес 23 7 4 12 20-29 25
15 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
16 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
17 Валенсия 23 5 8 10 23-37 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 22 4 6 12 26-38 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

