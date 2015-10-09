Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Скандал позади? Роналду готов сыграть уже в ближайшем туре

Криштиану Роналду близок к возвращению на поле после затянувшегося бойкота, сообщают Vesti.kz.

Ожидается, что звездный нападающий появится в составе "Аль-Насра" уже в ближайшие выходные — в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фатеха".

По информации A Bola, руководство клуба из Эр-Рияда пошло на уступки под давлением португальца и выполнило сразу два ключевых требования.

В срочном порядке были закрыты задолженности перед сотрудниками клуба, а также восстановлены полномочия людей из ближайшего окружения Роналду в спортивном блоке — Жозе Семеду и Симау Континьо. Ранее оба функционера были фактически отстранены от влияния на зимнюю трансферную кампанию.

На данный момент "Аль-Наср" занимает второе место в таблице Про-лиги, уступая лидирующему "Аль-Хилялю" всего одно очко, и возвращение Роналду может стать ключевым фактором в чемпионской гонке.

