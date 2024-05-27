Хави предупредил нового тренера "Барселоны" после увольнения

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес дал совет своему преемнику. Им может стать немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, передают Vesti.kz.

"Он должен знать, что находится в трудной ситуации. "Барса" - сложный клуб, но и экономическая ситуация неблагоприятная. Новый тренер будет страдать. Он должен быть терпеливым, потому что этот клуб непростой. Единственное, что его спасет, - это победы. Я был под пристальным вниманием. Ожидания, вызванные тем, что я принадлежу к лучшему поколению "Барсы", сработали против меня.

Мы неидеальны. Мы совершали ошибки во многих вещах, особенно в этом сезоне. На тактическом уровне должны учиться, но это был большой опыт. В этом году мы больше страдали, чем наслаждались, но таков футбол. Это жизнь", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.