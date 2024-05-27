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Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Хави сделал заявление об отставке из "Барселоны"

Хави сделал заявление об отставке из "Барселоны"
©fcbarcelona.com

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился своими эмоциями по поводу ухода из каталонского клуба, передают Vesti.kz.

- Вы опустошены?

- Нет. Потому что мы хотели продолжить свою работу. Думали, что это еще не конец. Чувство противоречивое, потому что я считаю результат хорошим. Думаю, что мы были на правильном пути, но в футболе есть такие вещи, когда директора принимают решения, и они донесли это до нас. Мы выиграли два титула в очень неблагоприятной ситуации. Само собой разумеется, я желаю "Барсе" всего наилучшего. Реакция игроков? Мурашки по коже. Все, что я делал, вызывало землетрясение. Я был мишенью и не мог работать спокойно. Мы просили о стабильности месяц назад. Мы хотели работать, но я должен принять это, - приводит его слова AS.

- Почему вы не остались, какие причины вам назвали?

- Это не мне решать. Я не должен говорить о причинах или мотивах. Это решает президент.

- Разделяете ли вы аргументы президента по поводу своего увольнения?

- Это не имеет значения. Интересы команды стоят на первом месте.

- Это были ваши самые грустные дни?

- Работа не была оценена по достоинству в той тяжелой ситуации, в которой мы оказались. Мы пришли, когда были девятыми, а закончили вторыми. В прошлом году мы выиграли два титула. В этом году четыре ключевых матча прошли не по нашему сценарию. Мне грустно, но это моя работа.

Хави возглавил "Барселону" в 2021 году. С ним каталонцы выиграли Ла Лигу (2022/23) и Суперкубок Испании (2022/23).

Ранее сообщалось, что он лишился поста из-за слов о неблагоприятной финансовой ситуации в клубе. Ожидается, что его преемником станет немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

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Метки:
Барселона Ла Лига Футбол

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