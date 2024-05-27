Матч сборной Казахстана под угрозой срыва? Есть ответ

В Федерации футбола Армении прокомментировали слухи о возможной отмене товарищеского матча со сборной Казахстана, передают Vesti.kz.
Встреча намечена на 7 июня в Ереване. Начало - в 21:00 по времени Астаны.
В Армении начались массовые акции протеста против делимитации границ с Азербайджаном и требуют отставки премьер-министра Николы Пашиняна.
"Будет ли отмена матча с Казахстаном? Нет. Пока все в силе", - приводит слова руководителя пресс-службы ФФА Айка Карапетяна Meta-ratings.kz.
Напомним, 11 июня казахстанская команда проведет контрольную игру с Азербайджаном, она состоится на нейтральном поле в городе Сомбатхей (Венгрия).
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