"Астана" объявила о новом назначении

Ветеран казахстанского футбола и функционер Михаил Гурман вошел в Совет директоров ФК "Астана". Он будет курировать спортивную деятельность клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичных.

В бытность футболиста Михаил Ильич защищал цвета кызылординской "Орбиты", алматинского "Кайрата", павлодарского "Трактора", карагандинского "Шахтера" и талдыкорганского "Жетысу", входит в клуб G100-клуба казахстанских бомбардиров.

В качестве функционера трудился директором Профессиональной футбольной лиги (ПФЛЕ), занимал должность вице-президента Федерации футбола Казахстана (ФФК).

В "Астане" Гурман работал в сезонах 2019-2021, выиграв вместе с клубом чемпионат Казахстана, а также достойно представив страну в Лиге Европы, где "Астана" обыграла "Манчестер Юнайтед".