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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Астана" объявила о новом назначении

"Астана" объявила о новом назначении
©ФК "Астана"

Ветеран казахстанского футбола и функционер Михаил Гурман вошел в Совет директоров ФК "Астана". Он будет курировать спортивную деятельность клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичных.

В бытность футболиста Михаил Ильич защищал цвета кызылординской "Орбиты", алматинского "Кайрата", павлодарского "Трактора", карагандинского "Шахтера" и талдыкорганского "Жетысу", входит в клуб G100-клуба казахстанских бомбардиров.

В качестве функционера трудился директором Профессиональной футбольной лиги (ПФЛЕ), занимал должность вице-президента Федерации футбола Казахстана (ФФК).

В "Астане" Гурман работал в сезонах 2019-2021, выиграв вместе с клубом чемпионат Казахстана, а также достойно представив страну в Лиге Европы, где "Астана" обыграла "Манчестер Юнайтед".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Астана ФК Футбол Гурман Михаил

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