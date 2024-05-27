Агент Зайнутдинова рассказал о предложениях от топ-клубов РПЛ

Бахтиер Зайнутдинов провел первый сезон в турецком "Бешикташе", однако в России, где казахстанец ранее выступал к нему остается перманентный интерес. В беседе с корреспондентом Vesti.kz агент игрока Евгений Новиков прояснил ситуацию.

"К Бахтиеру действительно есть постоянный интерес от топ-клубов РПЛ. Но у игрока была мечта попробовать себя в другом чемпионате и она остается. Звонки из России поступают, но я знаком со всеми руководителями. Они могут спросить, "можем ли поговорить?", но на данный момент ответ таков - нам неинтересно. На этом все заканчивается", - заявил Новиков.

Напомним, что в нынешнем сезоне Зайнутдинов сыграл за "Бешикташ" 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. В составе стамбульского клуба футболист завоевал Кубок Турции.

Ранее лидер сборной Казахстана выступал в России, где защищал цвета "Ростова" и ЦСКА. В различных СМИ утверждалось, что в этом году интерес к игроку проявляли "Спартак", "Краснодар" и "Динамо".