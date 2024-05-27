У "Реала" неприятности? В сети появилось интригующее видео Мбаппе с президентом Франции

В сети появилось видео необычной беседы французского форварда Киллиана Мбаппе с президентом Франции Эмануэлем Макроном, передает Vesti.kz.

Этот эпизод произошел во время последнего матча Киллиана за "Пари Сен-Жермен", в котором его команда обыграла "Лион" (2:1) и выиграла Кубок Франции.

На видео Макрон и Мбаппе стоят в окружении футболистов, но заметно, что некоторые слова политик сказал шепотом не ухо своему собеседнику. Неизвестно, о чем идет речь, но в конце заметно серьезное лицо кивающего Киллиана.

Terrible image : incapable d’aller saluer les joueurs sur la pelouse, comme la coutume le veut, sous peine d’être massivement hué,

Emmanuel Macron est condamné à des messes basses dans les couloirs avec Mbappé #OLPSG pic.twitter.com/Q8tXaDGxrh — Destination Télé (@DestinationTele) May 25, 2024

Мбаппе уже попрощался с командой и готовится к переезду в Мадрид. Здесь он подпишет контракт с местным "Реалом". При этом, Макрон пытается уговорить испанского гранда отпустить Киллиана для участия в Олимпиаде, которая пройдет в Париже. Тем не менее, руководство "Реала" - безапелляционно отказывается.