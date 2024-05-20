Хави обратился к "Реалу" после разгрома

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес обратился к мадридскому "Реалу" после крупной победы над "Райо Вальекано" (3:0) в матче 37-го тура Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Этот успех гарантировал каталонцам второе место в чемпионате Испании. Голы можно посмотреть здесь.

"Поздравляю "Реал", они провели выдающийся сезон. Нам не хватало конкуренции. Цель занять второе место - это минимум. Мы будем играть в Суперкубке. Я доволен.

"Реал" изменился, они добились исторического результата. Это один из лучших клубов мира, который сыграет в финале Лиги чемпионов. Это суперкоманда.

Я думаю, что мы улучшили игру, хотя люди скажут: "Что ты говоришь?". В этом году мы не играли в ключевые моменты, проваливали важные матчи. Но мы стали лучше играть. Мы лучше атакуем, наша позиционная игра стала лучше... Но мы совершили много ошибок и проиграли некоторые матчи", - приводит слова Хави Marca.