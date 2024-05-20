Адиев решил судьбу Зайнутдинова? Подробности

Лидер сборной Казахстана по футболу и универсал турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов может пропустить матчи против Армении и Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Отмечается, что Зайнутдинов в апреле получил небольшое повреждение, после которого вернулся в строй лишь в мае. Он пропустил несколько матчей своего клуба.

Тренерский штаб сборной Казахстана раздумывает над тем, чтобы предоставить отдых лучшему бомбардиру в истории национальной команды. Список вызванных игроков появится в ближайшее время. Команда соберется на краткосрочный сбор в Алматы 2 июня.

Товарищеские матчи против Армении и Азербайджана состоятся 7 и 11 июня соответственно. При этом вторая игра пройдет на нейтральном поле - в Венгрии.

Зайнутдинов в нынешнем сезоне чемпионата Турции провел 26 матчей, результативными действиями не отметился. "Бешикташ" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 56 очков после 37 туров. Заключительную игру в Суперлиге стамбульцы проведут на выезде с "Касымпашой" 26 мая.