Адиев "сделал выбор" между сборной Казахстана и "Ахматом"

Главный тренер "Ахмата" и сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал "Матч ТВ" о возможном совмещении постов до конца 2024 года, передает Vesti.kz.

Ранее Адиев рассказал, что проблемы с продлением контракта с грозненским клубом связаны с его работой в сборной. Контракт 46‑летнего специалиста с грозненским клубом действует до 1 июня, а с национальной командой Казахстана - до декабря этого года.

- В Казахстанской федерации футбола против совмещения постов? - Пока мы не говорили об этом. Возможен вариант, что до конца контракта в сборной Казахстана я буду совмещать посты. Опять же, все будет зависеть от процесса переговоров, - заявил Адиев.

Принято решение по Адиеву после сенсации в чемпионате России

Адиев с 5 апреля совмещает посты в "Ахмате" и сборной Казахстана. С ним грозненцы одержали несколько побед, покинув зону вылета и расположившись с 35 очками на десятом месте в турнирной таблице.