"Реал" установил новый рекорд после досрочного чемпионства

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом" в матче 37-го тура Ла Лиги и установил новый клубный рекорд, передают Vesti.kz со ссылкой на euro-football.ru.

Встреча прошла в Вильярреале на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика" и завершилась со счетом 4:4. Причем после первого тайма гости вели 4:1, однако во втором тайме хозяева спасли ничью.

Таким образом, мадридский клуб достиг серии в 31 игру без поражений в рамках испанского чемпионата. Тем самым клуб установил новый личный рекорд, который держался еще с конца 80-х годов прошлого столетия. Тогда королевский клуб не проигрывал в чемпионате страны 30 матчей, но это растянулось почти на год, с мая 1988 года по апрель 1989-го.

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"Сливочные" набрали 94 очка и закрепили свое лидерство в турнирной таблице, ранее они досрочно оформили чемпионство. "Вильярреал" же, набрав 52 очка и оказался на восьмой строчке.

Заключительный, 38-й тур состоится 25 мая. В нем "Реал" на своем поле примет "Бетис". А затем 2 июня команда сыграет в финале Лиги чемпионов против дортмундской "Боррусии".