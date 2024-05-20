"Реал" упустил победу с 4:1 в матче-триллере

Безумный матч выдали "Вильярреал" и мадридский "Реал" в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Вильярреале на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика" и завершилась со счетом 4:4. Причем после первого тайма гости вели 4:1, однако во второй 45-минутке умудрились растерять комфортное преимущество. Как итог, боевая ничья.

У "сливочных" дубль оформил Арда Гюлер (14-я минута, 45+2-я), а также отличились Хоселу (30-я) и Лукас Васкес (40-я). В составе хозяев покер сделал Александер Серлот (39-я, 48-я, 52-я, 56-я).

Досадная осечка никак не сказалась на турнирном положении "Реала" (94 очка), оформившего ранее досрочное чемпионство. "Вильярреал", набрав 52 очка, находится на восьмой строчке.

Заключительный, 38-й тур состоится 25 мая. "Вильярреал" в гостях сыграет с "Осасуной", а "Реал" на своем поле примет "Бетис".