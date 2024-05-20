"Барселона" уделала главную сенсацию Европы

"Барселона" разгромила на своем поле "Райо Вальекано" в 37-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), передают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая на стадионе "Олимпийский имени Льюиса Компаниса", завершилась со счетом 3:0. Голом отметился Роберт Левандовски (3-я минута) и дубль в свой актив занес Педри (72-я, 75-я).
Благодаря этому успеху каталонцы набрали 82 очка и гарантировали себе второе место в таблице. "Райо Вальекано" с 38 очками находится на 16-й строчке. При этом "Жирона" (78), которую называют главной сенсацией сезона в топ-5 лигах Европы, стала бронзовым призером за тур до конца в Ла Лиге. В ходе турнира команда Мичела шла второй, но на финишной прямой ее все-таки обставила "Барселона".
Чемпионат Испании завершится матчами 38-го тура 25 мая.
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