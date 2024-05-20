Анчелотти одной фразой описал покер в ворота "Реала"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал покер форварда "Вильярреала" Алекснадра Серлота в ворота мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд в рамках 37-го тура чемпионата Испании прошла в Вильярреале на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика" и завершилась со счетом 4:4. При этом после первого тайма "Реал" вел 4:1.

"Покер Серлота? Все наши защитники сегодня пострадали от него", – сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча.

В нынешнем сезоне 28-летний Серлот сыграл за "Вильярреал" 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Норвежский форвард с 23 голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги.