"Реал" понес потери на финал Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского "Реала" Орельен Тчуамени не сыграет в финальном матче Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", сообщают Vesti.kz со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, французский футболист выслушал советы врачей по поводу повреждения левой стопы, полученного в ответной полуфинале против немецкой "Баварии", и даже летал в США на консультацию с местными специалистами.

Там Тчуамени посоветовали полностью залечить травму, прежде чем возвращаться на поле. Это означает, что француз не сможет принять участие в финале Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Тчуамени надеется восстановиться к старту чемпионата Европы.

В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 38 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Евро-2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции на групповом этапе сыграет с командами Австрии, Нидерландов и Польши.